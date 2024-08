Liverpool sem problemas para derrotar Brentford por 2-0

A estreia do treinador neerlandês Arne Slot em Anfield Road foi francamente auspiciosa, na difícil sucessão do carismático Jürgen Klopp, que orientou a equipa de 2015 a 2024.



O egípcio Mohamed Salah, na sua 100.ª aparição pelos 'reds', fez o 2-0, aos 70 minutos, a passe do colombiano Luis Diaz, o 'homem do jogo', já que foi ele que marcou o primeiro, aos 13 minutos, servido pelo português Diogo Jota.



O internacional luso, que saiu aos 72 minutos, atuou como elemento mais avançado da equipa, continuando a ser um dos indiscutíveis com Arne Slot.



No próximo domingo, o Liverpool tem uma deslocação difícil ao campo do histórico Manchester United, que foi batido no sábado pelo Brighton, atual vice-líder do campeonato.



A Liga inglesa é liderada pelo Manchester City, com seis pontos, tantos quantos têm Brighton, Arsenal e Liverpool.