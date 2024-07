Lucas Silva troca o Marítimo pelo FC Seoul

”, informa o emblema insular, sem revelar o valor da transferência.Em declarações aos meios de comunicação do FC Seoul, Lucas Silva confessou estar "" pelo novo passo na carreira,, e apontou como objetivo imediato a qualificação para a Liga dos Campeões asiática.Ao fim de 24 jornadas, o FC Seoul ocupa o sexto lugar do campeonato sul-coreano, com 33 pontos.Contratado no início da última temporada, Lucas Silva foi um dos jogadores mais influentes dos verde-rubros na última temporada, com 13 golos e quatro assistências, em 38 encontros.Lucas Silva junta-se às saídas já anunciadas do guarda-redes Amir, (Castellón, de Espanha), dos defesas Zainadine Júnior, Dylan Collard (Lusitânia de Lourosa) e René Santos (Guarani, do Brasil), dos médios Bruno Xadas (Tianjin Jinmen Tiger, da China), Yves Baraye e Higor Platiny, e do avançado José Bica (Vitória de Guimarães), além da passagem de Edgar Costa para a equipa B.