Luis Suárez deixa a seleção do Uruguai aos 37 anos

O avançado, de 37 anos, anunciou em conferência de imprensa que o jogo a contar para a fase de qualificação sul-americana para o Mundial2026 será a última partida que vai realizar com a camisola da seleção uruguaia.”, disse o jogador, sem conseguir evitar as lágrimas.Suárez, atualmente ao serviço dos norte-americanos do Inter Miami, representou seleção do Uruguai por 142 ocasiões, com 69 golos marcados, sendo o melhor marcador com a camisola da "celeste".”, acrescentou.O avançado, com um vasto currículo de conquistas nas passagens por clubes como Nacional, Groningen, Ajax, Liverpool, FC Barcelona, Atlético Madrid e Grêmio, conseguiu vencer a Copa América com a sua seleção em 2011.Sobre a sua despedida, o dianteiro disse que espera que o jogo seja “inesquecível” para ele, para a sua família e para as pessoas que vão ao estádio.”, concluiu.