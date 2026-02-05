Futebol Internacional
Lyon, de Paulo Fonseca, nos ‘quartos’ da Taça de França, Paris FC afastado
O Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca, acedeu aos quartos de final da Taça de França de futebol, ao vencer em casa o Laval (2-0), do segundo escalão, enquanto o primodivisionário Paris FC foi eliminado nos ‘oitavos’.
Envolvidos no melhor ciclo de vitórias desde 2006/07, os ‘gones’ chegaram ao 11.º triunfo seguido em todas as provas através dos golos do brasileiro Endrick (80 minutos), que marcou pela quinta vez em outros tantos jogos desde a chegada ao clube, e do guarda-redes Maxime Hautbois (90+4), na própria baliza, com contribuição do suplente português Afonso Moreira.
Os lusos Mathys de Carvalho e Tiago Carvalho não saíram do banco de suplentes do Lyon frente ao Laval, último classificado da Ligue 2, no 50.º encontro de Paulo Fonseca no comando técnico do Lyon, ao qual chegou há um ano.
Além do Lyon, com cinco conquistas, os primodivisionários Lens, Toulouse, Nice e Lorient juntaram-se ao Marselha, segundo mais titulado do palmarés da Taça de França, com 10 troféus, e ao ‘secundário’ Reims, duas vezes vencedor e último ‘resistente’ dos escalões inferiores, no lote de clubes apurados para os ‘quartos’.
O Lens ganhou no terreno do Troyes (4-2), num embate entre o segundo classificado da Ligue 1 e o líder da segunda divisão, enquanto o Toulouse, com um cetro, e Nice, triunfante em três edições, derrotaram em casa os ‘secundários’ Amiens (1-0) e Montpellier (3-2), duas vezes campeão, que desperdiçou dois golos de avanço e sofreu o golo decisivo nos descontos.
Já o Lorient, detentor de um êxito na Taça de França, triunfou na receção ao também primodivisionário Paris FC (2-0), com golos de Noah Cadiou e do senegalês Mamadou Mbow, na própria baliza, afastando a equipa que tinha vencido na ronda anterior o Paris Saint-Germain, detentor do troféu.
O campeão europeu e intercontinental e tetracampeão gaulês arrebatou oito das últimas 11 edições da Taça da França, cujo palmarés lidera, com 16 conquistas, duas das quais alcançadas nas temporadas mais recentes.
Os ‘oitavos’ da 109.ª edição da prova terminam na quinta-feira, quando o Estrasburgo receber o Mónaco, em novo embate entre clubes da Ligue 1.
