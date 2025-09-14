Lyon perde em Rennes

Tolisso adiantou a equipa do técnico luso, aos 14 minutos, mas a expulsão de Morton, aos 76, fragilizou os forasteiros, que consentiram a reviravolta nos minutos finais, por Rouault (80), um autogolo de Descamps (90+3) e Meité (90+5).



Com este resultado, o Rennes soma a segunda vitória no campeonato, enquanto o Lyon, que somava nove pontos, cedeu a liderança isolada ao PSG, que hoje venceu em casa o Lens por 2-0.



O extremo francês Bradley Barcola marcou dois grandes golos, aos 15 e aos 51 minutos, em ambos os casos depois de passes do português Vitinha, e decidiu o jogo para os parisienses, que seguem com 12 pontos e o pleno de vitórias.



A gerir o plantel antes de começar a defender o título europeu, quarta-feira ante a Atalanta, Gonçalo Ramos também foi titular, enquanto João Neves e Nuno Mendes foram suplentes utilizados, entrando aos 71.



Se o adversário do Sporting na Liga dos Campeões soma 12 em 12, o Lens voltou às derrotas, depois do triunfo inaugural, e tem seis.



Com Félix Correia no ‘onze’ titular e André Gomes e Tiago Santos como suplentes não utilizados, o Lille ‘virou’ hoje em oito minutos a receção ao Toulouse, que se tinha adiantado por Magri, aos 50, antes de a expulsão de Vossah, aos 80, vulnerabilizar os forasteiros.



Bentaleb, de penálti, empatou a contenda em cima dos 90 e, no oitavo minuto de descontos, o irmão mais novo de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé, deu a vitória aos ‘dogues’, aos 18 anos, mantendo a sua equipa a dois pontos do PSG.



A um ponto do Lille, com nove, está o Estrasburgo, que hoje venceu o Le Havre graças a um tento de Panichelli aos 90+1, tendo contado com Rafael Luís no onze titular.



O Paris FC voltou a vencer e soma já seis pontos, tendo hoje triunfado em casa do Brest por 2-1, deixando o adversário com apenas um ponto e em zona de descida.



Quem somou o primeiro ponto nesta Ligue 1 foi o Metz, no empate caseiro ante o Angers (1-1).

