Maccabi Telavive quer "estar ao melhor nível" para tentar vencer em Braga

Na antecâmara do encontro da jornada inaugural da fase regular da segunda mais importante competição de clubes da UEFA, o técnico sérvio afirmou que os seus pupilos devem "estar a um nível superior" daquele que apresentaram nos 11 jogos até agora realizados, apesar dos nove triunfos, melhorando sobretudo na pressão e na organização.



"Precisamos de estar a um nível superior àquele que temos mostrado. O Braga é um grande adversário. Precisamos de melhorar muitas coisas em relação ao último jogo (triunfo por 2-0 sobre o Ashdod), na pressão. Precisamos de ser compactos. Vamos defrontar uma equipa com capacidade para castigar os nossos erros. Temos de estar ao nosso melhor nível para vencer", disse, na antevisão ao encontro.



Prestes a defrontar o conjunto 'arsenalista' pela segunda época consecutiva, depois das derrotas na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de 2023/24, pelos sérvios do Backa Topola (3-0 e 4-1), Zarko Lazetic atribuiu favoritismo aos portugueses, mas com a ressalva de que nenhuma equipa é superior ao Maccabi antes de cada jogo.



"É uma equipa muito boa, com muitos jogadores que defrontei na época passada. É uma equipa boa com bola. Tem jogadores de qualidade, especialmente Bruma e Ricardo Horta. É sempre uma equipa dura de defrontar neste estádio. Talvez seja favorita, mas, antes do jogo, não admitimos que alguém seja melhor do que nós. Estamos aqui para competir e para evoluir", assinalou.



Ao lado do treinador de 42 anos, o médio Dor Peretz antecipou "um jogo duro contra um adversário duro", "recheado de qualidade", que vai obrigar o Maccabi Telavive a ser "uma equipa concentrada e focada", em busca de "igualar o nível de intensidade do Sporting de Braga".



Questionado sobre os efeitos da guerra em curso entre Israel e o movimento islâmico palestiniano Hamas, na sequência do ataque de 07 de outubro de 2023, e das tensões entre Israel e o movimento xiita libanês Hezbollah, o jogador de 29 anos frisou que o Maccabi vai "tentar representar Israel" o melhor possível na Liga Europa e admitiu desapontamento por os jogos na condição de anfitrião se realizarem em Belgrado, capital da Sérvia.



"Há uma guerra que já dura há quase um ano. Os soldados estão a fazer tudo para servir o país e manter o controlo da situação. Estamos a tentar representar Israel, jogando futebol. Temos de fazer o melhor pelo nosso país, pelos nossos amigos. É desapontante não podermos acolher os jogos em casa no nosso país", disse.



O Maccabi Telavive, de Israel, defronta o Sporting de Braga em desafio da primeira jornada da fase regular da Liga Europa, agendado para as 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, sob arbitragem do esloveno Matej Jug.