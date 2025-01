Man. City contrata Abdukodir Khusanov ao Lens

Nenhum dos emblemas revelou os valores envolvidos na transferência do jovem central, de 20 anos, internacional pelo seu país em 18 ocasiões, mas a imprensa internacional dá conta de que os "citizens" investiram cerca de 50 milhões de euros.



“O Manchester City tem o prazer de anunciar a contratação de Abdukodir Khusanov, que estava no Lens, em um acordo de quatro anos e meio. O defesa nascido no Uzbequistão junta-se à equipa de Pep Guardiola para a segunda parte da temporada 2024/25”, pode ler-se no site oficial do tetracampeão inglês.



Por sua vez, os gauleses enaltecem a “grande transferência” de um jogador que é “uma promessa internacional”.



No emblema de Manchester, atual quarto colocado na Liga inglesa, Khusanov vai partilhar o balneário com os lusos Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva.



“Estou absolutamente encantado por ingressar no Manchester City. Esta equipa está cheia dos melhores jogadores do mundo e mal posso esperar para conhecê-los e jogar ao lado deles”, manifestou o defesa uzbeque, citado pelo novo clube.



Durante a passagem pela equipa principal do Lens, desde 2023/24, Khusanov foi opção em 31 encontros oficiais e registou um golo.