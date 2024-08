Man. United contrata Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui

Os "red devils", em que jogam os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, não anunciaram os valores do negócio, que a imprensa britânica estima em perto de 70 milhões de euros.O United anunciou também a venda de Aaron Wan-Bissaka ao West Ham, completando a reestruturação defensiva que começou com o defesa central de 18 anos Leni Yoro, que deixou o Lille a troco de 62 milhões de euros.Oitavo na última edição da Liga inglesa, o Manchester United reforça-se, assim, com dois jogadores com reduzido espaço nos bávaros, em que De Ligt jogou em 30 ocasiões em 2023/24 e Mazraoui em 29.