Futebol Internacional
Manchester City condena insultos racistas a Semenyo no empate com Everton
O Manchester City condenou hoje os insultos racistas dirigidos ao avançado ganês Antoine Semenyo, durante o empate com o Everton (3-3), na segunda-feira, para a 35.ª jornada da Liga inglesa de futebol.
“O Manchester City condena veementemente os insultos racistas dirigidos a Antoine Semenyo no jogo de ontem [segunda-feira]. Acolhemos com satisfação a rápida ação tomada pelo Everton e pela polícia para identificar o indivíduo responsável”, pode ler-se na nota divulgada pelos ‘citizens’, na página oficial na Internet.
O atual segundo classificado da Premier League disse ainda estar “extremamente desapontado ao saber que o central Marc Guéhi foi alvo de uma série de mensagens racistas e repugnantes nas redes sociais na noite passada”.
“Continuaremos a oferecer todo o nosso apoio a Antoine e Marc e jamais aceitaremos qualquer tipo de discriminação no nosso desporto”, terminou.
Na segunda-feira, o City, com os lusos Matheus Nunes e Bernardo Silva de início, comprometeu a luta pela Premier League, ao empatar em Liverpool, com o Everton (3-3), em jogo da 35.ª ronda, que deixou os ‘citizens’, com menos um jogo, a cinco pontos do líder Arsenal.
