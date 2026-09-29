Manchester City considerado culpado em todas as acusações. Clube tem três dias para recorrer

As irregularidades na apresentação das contas e a ultrapassagem dos limites de investimento violam as Regras de Lucratividade e Sustentabilidade da Premier League e as Regras de Licenciamento de Clubes e Fair Play Financeiro da UEFA.





O Manchester City tem até ao próximo dia 2 de outubro para apresentar o recurso. O processo deverá estar concluído “o mais rapidamente possível”, assegurou a liga.