Futebol Internacional
Manchester City considerado culpado em todas as acusações. Clube tem três dias para recorrer
O Manchester City conheceu, esta terça-feira, a decisão oficial das 115 acusações de que era alvo, sendo considerado culpado em todas elas. O veredito foi tomado por uma comissão independente e só agora tornado público, através de um comunicado oficial da Premier League.
O Manchester City é considerado culpado em todas as acusações de incumprimento dos regulamentos financeiros da liga inglesa e da UEFA, durante o período de nove anos, entre 2009 e 2018, de acordo com a decisão da comissão independente responsável pelo caso.As irregularidades na apresentação das contas e a ultrapassagem dos limites de investimento violam as Regras de Lucratividade e Sustentabilidade da Premier League e as Regras de Licenciamento de Clubes e Fair Play Financeiro da UEFA.
Para além do esquema de financiamento fictício, da negociação de acordos comerciais fraudulentos com patrocinadores, não apresentados à Premier League, e da ocultação da real situação financeira do clube perante os auditores, os citizens violaram “os deveres de cooperação e de máxima boa-fé para com a Liga”.
A Premier League anunciou, em comunicado, que o Manchester City "fez esforços concertados para impedir e frustrar a investigação", que durou quatro anos.
O CEO da Premier League classificou a decisão como histórica. A aplicação da sanção será tratada separadamente, numa nova audiência.
O clube diz-se "desapontado" e nega qualquer irregularidade. Num comunicado oficial, informou que “possui um conjunto abrangente de provas irrefutáveis" e que vai recorrer da decisão, alegando que o parecer “contém erros materiais evidentes, tanto de direito como de princípio e de facto”.
O Manchester City tem até ao próximo dia 2 de outubro para apresentar o recurso. O processo deverá estar concluído “o mais rapidamente possível”, assegurou a liga.
Para além do esquema de financiamento fictício, da negociação de acordos comerciais fraudulentos com patrocinadores, não apresentados à Premier League, e da ocultação da real situação financeira do clube perante os auditores, os citizens violaram “os deveres de cooperação e de máxima boa-fé para com a Liga”.
A Premier League anunciou, em comunicado, que o Manchester City "fez esforços concertados para impedir e frustrar a investigação", que durou quatro anos.
O CEO da Premier League classificou a decisão como histórica. A aplicação da sanção será tratada separadamente, numa nova audiência.
O clube diz-se "desapontado" e nega qualquer irregularidade. Num comunicado oficial, informou que “possui um conjunto abrangente de provas irrefutáveis" e que vai recorrer da decisão, alegando que o parecer “contém erros materiais evidentes, tanto de direito como de princípio e de facto”.
O Manchester City tem até ao próximo dia 2 de outubro para apresentar o recurso. O processo deverá estar concluído “o mais rapidamente possível”, assegurou a liga.
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