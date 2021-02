Manchester City continua `inabalável` e vence Tottenham de José Mourinho

O duelo entre os dois carismáticos treinadores, Pep Guardiola do lado City, e Mourinho, do lado do Tottenham, era aguardado com grande expectativa, sobretudo depois de o técnico português ter vencido os últimos dois duelos com os ‘citizens’.



O momento é, porém, inabalável para o City, que entrou no jogo de hoje com 15 vitórias consecutivas em todas as competições, 11 na ‘Premier’, num trajeto em que é preciso recuar a 21 de novembro para ver a última derrota, precisamente com o Tottenham (2-0).



No embate de hoje, da 24.ª jornada, Guardiola deixou Rúben Dias no banco - central que tem sido muito elogiado na dupla que tem feito com John Stones -, mas contou com João Cancelo e Bernardo Silva de início.



A primeira grande oportunidade pertenceu ao Tottenham, com a bola ao poste da baliza de Ederson, num livre de Harry Kane aos 14 minutos, um lance infeliz para os ‘spurs’, que minutos depois foram castigados com um penálti para a equipa da casa.



O espanhol Rodri não desperdiçou a grande penalidade, apesar de Lloris adivinhar o lado, e fez o primeiro golo (aos 23 minutos), resultado com que as duas equipas saíram para o intervalo.



Na segunda parte, ainda com o City por cima, Gundogan, que já tinha estado na origem da grande penalidade, foi decisivo, ao bisar, primeiro, aos 50, num lance de insistência de Sterling, e, depois, aos 66, com assistência do guarda-redes Ederson.



O triunfo deixa o Manchester City com 53 pontos, mais sete do que o Leicester, segundo, com mais um jogo, e oito do que o rival Manchester United, que no domingo visita o West Bromwich, mas ficará também com mais um jogo.



Para trás está cada vez mais o campeão Liverpool, que hoje sofreu a terceira derrota consecutiva na Liga inglesa, ao perder por 3-1 na visita ao Leicester, num jogo em que até esteve a vencer, mas em que cometeu vários erros.



Os ‘reds’ ocupam o quarto lugar, com 40 pontos, mas até podem no final da jornada cair posições na tabela, pois Chelsea e West Ham, ambos com 39, ainda não disputaram os respetivos compromissos da jornada.



Em outro jogo de hoje, o Burnley (15.º) venceu por 3-0 na visita ao Crystal Palace (13.º), e já está 11 pontos acima da zona de descida, ocupada por Fulham (15 pontos, menos um jogo), West Bromwich (12) e Sheffield United (11).