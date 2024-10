Manchester City é líder provisório em Inglaterra

Privado de vários jogadores importantes do plantel, como Kyle Walker, Rodri, Kevin De Bruyne, Jack Grealish ou Doku, todos lesionados, o tetracampeão inglês fez o suficiente para vencer o encontro da nona jornada.



No Estádio Etihad, Erling Haaland resolveu o desafio para o emblema de Manchester, logo à passagem do minuto cinco, quando correspondeu com eficácia a um cruzamento do lado esquerdo do ataque de Matheus Nunes, que já a meio da semana tinha ‘bisado’ nas assistências ao norueguês na Liga dos Campeões, além de ter marcado um golo.



Além de Nunes, os compatriotas Rúben Dias e Bernardo Silva foram opções iniciais para o treinador espanhol Pep Guardiola.



Com este resultado, os ‘citizens’, que em 05 de novembro visitam o Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões, sobem provisoriamente ao primeiro lugar da Premier League, com 23 pontos, ultrapassando o Liverpool (segundo posicionado, com 21), que nesta ronda joga em Londres, contra o Arsenal (quarto, com 17). O Aston Villa é terceiro, com 18.



Já os ‘saints’, hoje com Matheus Fernandes entre os titulares, são últimos, com apenas um ponto ao fim de nove jogos na prova.



No Villa Park, o primeiro tempo não teve golos e foi após o descanso que Ross Barkley colocou o Aston Villa em vantagem sobre o Bournemouth (10.º), que, no período de descontos, conseguiu resgatar a igualdade a um golo, face ao desvio do ex-portista Evanilson.



No sul de Inglaterra, José Sá, Toti Gomes e Nelson Semedo foram titulares no empate (2-2) conseguido ‘fora de horas’ pelo Wolverhampton (19.º) diante do Brighton (quinto), que marcou por Welbeck e Ferguson, enquanto Ait-Nouri e Matheus Cunha fizeram o 'gosto ao pé' para os visitantes.



Carlos Borges e Gonçalo Guedes ainda foram opção nos ‘wolves’, ao contrário de Rodrigo Gomes, que viu o jogo entre os suplentes.



No campo do Brentford (nono), o Ipswich (17.º) esteve perto de obter o primeiro triunfo na competição, quando os remates certeiros de Szmodics e Hirst deixaram tudo bem encaminhado para os visitantes, que sofreram a reviravolta face aos tentos de Wissa e Mbeumo, de penálti, com Clarke, pelo meio, a introduzir a bola na própria baliza, tendo sido expulso no decorrer do segundo tempo.



O português Fábio Carvalho foi lançado em campo no lado anfitrião quando faltavam 10 minutos para o apito final, que não foi ouvido sem Delap anotasse o 3-3, com Mbeumo a ‘vestir a capa de herói’ e ‘bisar’ para dar o triunfo às ‘bees’.