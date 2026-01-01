Manchester City escorrega em Sunderland

Depois de, na terça-feira, os ‘gunners’ terem batido o Aston Villa (4-1), a pressão estava sob os ombros dos ‘citizens’ para se manterem a dois pontos, mas a equipa capitaneada por Bernardo Silva não saiu do nulo.



Com Matheus Nunes e Ruben Dias na defesa escalonada por Pep Guardiola, os forasteiros tiveram muito mais posse de bola e dispuseram de várias oportunidades para abrir o marcador, mas a resistência dos homens da casa manteve o 0-0.



O terceiro empate seguido do Sunderland no campeonato deixa-os no sétimo lugar, com 29 pontos, enquanto o City voltou a não vencer após seis triunfos seguidos na Liga inglesa, ficando agora com 41 pontos, contra 45 do Arsenal.



À mesma hora, idêntico resultado no Brentford-Tottenham (0-0), o quarto empate em quatro jogos nas partidas hoje disputadas no principal escalão em Inglaterra.



Os ‘spurs’ apostaram em João Palhinha no ‘onze’ titular mas pouco fizeram para vencer, o mesmo se podendo dizer da equipa da casa, que tem mais um ponto do que os londrinos na tabela, 27 contra 26, a diferença entre ser nono e 12.º.



Antes, o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, resgatou um empate em casa do Crystal Palace (1-1), seguindo os dois emblemas empatados em pontos, com 27, a meio da tabela classificativa da Premier League.



Um remate à entrada da área de Cairney, aos 80 minutos, permitiu ao técnico luso resgatar um ponto da visita ao rival londrino, que se tinha adiantado no primeiro tempo, aos 39, num cabeceamento certeiro de Mateta, que chegou aos 10 golos esta época.



À mesma hora, o Liverpool não saiu do nulo ante o Leeds, que nas últimas cinco jornadas não perdeu, mas somou quatro empates, afastando-se da zona de descida, somando agora 21 pontos no 16.º posto.



Os ‘reds’, campeões ingleses em título, vinham de três rondas seguidas a vencer mas voltaram a marcar passo, somando 33 pontos no quarto lugar da tabela, já muito distantes do líder Arsenal, que soma 45, e a seis pontos do Aston Villa, que é terceiro.