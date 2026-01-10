Manchester City marca 10 golos na Taça de Inglaterra, Fulham de Marco Silva avança

As duas mãos cheias de golos para a equipa de Pep Guardiola, que lançou Bernardo Silva em campo aos 64 minutos, comprovam a diferença entre as duas equipas, com o técnico espanhol a lançar o 'reforço' Semenyo, que há quatro dias jogou pelo Bournemouth e hoje fez um dos golos da partida, logo na estreia.



Alleyne, aos 12, Rodri, aos 24, os autogolos de Doyle-Haynes (42) e Fitzwater (45+2), Lewis (49 e 90+1), Reijnders (72), O'Reilly (79) e McAidoo (86) engrossaram a goleada, com Birch a fazer, aos 90, o tento de honra da equipa da 'League One'.



À mesma hora, o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, até começou a perder ante o 'secundário' Middlesbrough, graças a um tento de Hackney (30), mas Harry Wilson (61), Smith-Rowe (77) e o brasileiro Kevin (90+3) 'viraram' o resultado na segunda parte.



A equipa do técnico luso segue, assim, em frente, numa altura em que ocupa o nono lugar da Liga inglesa.



Com Florentino Luís em campo a partir dos 66, o Burnley venceu por 5-1 o Milwall, outra formação do 'Championship', enquanto o embate entre primodivisionários que opôs o Everton ao Sunderland só foi resolvido nos penáltis.



Le Fee adiantou os forasteiros, aos 30 minutos, mas Garner empatou, de penálti aos 89, e forçou esse desempate - os 'toffees' falharam os três remates, um deles do guineense Beto, e os adversários não falharam nenhum.



Em outro jogo entre clubes da Premier League, novo desempate da marca de grandes penalidades, em que foi mais competente o Newcastle, que levou a melhor na receção ao Bournemouth após nove disparos para cada lado.



Antes, Barnes adiantou a equipa da casa aos 50 minutos, mas Scott (62) e Brooks (68) deram a volta, antes de um penálti de Anthony Gordon, aos 90+5, forçar o prolongamento, em que voltou a haver 'drama' nos minutos finais.



Barnes 'bisou' aos 118, parecendo sentenciar a partida, mas Tavernier forçou, aos 120+2, novo apito do árbitro sem desfecho, só conseguido no desempate por penáltis.



O Wolverhampton também segue em frente, com Rodrigo Gomes a marcar um dos golos da vitória por 6-1 ante o Shrewsbury, um dos jogos que abriu o dia na 'FA Cup'.



O dia fica marcado pela eliminação do detentor do troféu, o Crystal Palace, às mãos do Macclesfield, do sexto escalão, que venceu por 2-1 num dos incidentes de 'tomba gigantes' mais marcantes na história da competição, de que se disputa esta época a 145.ª edição.



Ainda hoje, defrontam-se Tottenham e Aston Villa, dois clubes da Premier League, e Charlton e Chelsea.



