Manchester City perde terreno para o líder

Um golo do argentino Enzo Fernández, antigo médio do Benfica, aos 90+4 minutos, impediu o regresso aos triunfos dos ‘citizens’, que se tinham adiantado pelo neerlandês Tijjani Reijnders, aos 42, mas empataram pela segunda ronda consecutiva e estão agora a seis pontos do líder Arsenal.



Os internacionais portugueses Rúben Dias - saiu aparentemente lesionado -, Matheus Nunes e Bernardo Silva foram titulares pelo Manchester City, a exemplo do compatriota Pedro Neto no Chelsea, que foi orientado pelo interino Calum McFarlane, três dias depois da saída do treinador italiano Enzo Maresca.



Os ‘citizens’ estão invictos há oito jornadas, mas seguem no segundo lugar da Premier League, com os mesmos 42 pontos do Aston Villa, terceiro classificado, que regressou às vitórias no sábado, ao bater em casa o Nottingham Forest (3-1), no começo da segunda metade do campeonato.



A classificação é liderada pelo Arsenal, com 48 pontos, após ter alcançado na véspera a quinta vitória seguida, ao ganhar fora ao Bournemouth (3-2).



O campeão mundial Chelsea não triunfa há quatro rondas e é quinto, com os mesmos 31 pontos do Manchester United, sexto e treinado pelo português Ruben Amorim, que empatou hoje em Leeds (1-1), tal como fez o campeão inglês Liverpool, quarto, com 34, na visita ao Fulham (2-2), orientado pelo também luso Marco Silva.



Os ‘blues’ continuam sem vencer o Manchester City desde a final da Liga dos Campeões de 2020/21, disputada no Estádio do Dragão, no Porto, somando, desde então, nove derrotas e três empates nas diversas provas.