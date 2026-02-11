Manchester City vence Fulham, de Marco Silva, e está a três pontos da liderança

Semenyo, aos 24 minutos, O'Reilly, aos 30, e Haaland, aos 39, fizeram os golos dos comandados de Pep Guardiola, resolvendo o encontro na primeira parte e limitando-se a gerir na etapa complementar.



Bernardo Silva foi titular e capitão dos 'citizens', cedendo a braçadeira a Ruben Dias aos 60, altura em que foi substituído por Reijnders, no mesmo minuto em que Matheus Nunes deu o lugar a Khusanov.



O triunfo, o segundo seguido na Premier League, deixa o conjunto de Manchester no segundo lugar com 53 pontos, menos três do que o líder, o Arsenal, que na quinta-feira joga nesta 26.ª ronda, em casa do Brentford.



Do outro lado, o Fulham somou a terceira derrota seguida e é 12.º, com 34 pontos.



À mesma hora, um autogolo de Hinshelwood aos 87 minutos permitiu ao Aston Villa reforçar o terceiro lugar do campeonato, vencendo em casa ante o Brighton, 14.º classificado com 31 pontos.



Os 'villans' aproveitaram os empates de Manchester United, quarto, e Chelsea, quinto, para aumentar a vantagem na luta pelo pódio, somando agora 50 pontos, contra 45 dos 'red devils' e 44 dos 'blues', seguindo ainda no encalço dos primeiros dois.



O Burnley ganhou fôlego na luta pela permanência com o triunfo, o primeiro em 17 jornadas, em casa do Crystal Palace (3-2), conseguido de forma épica após terem estado a perder por 2-0, graças a dois tentos de Larsen, aos 17 e aos 33.



Mejbri (40), Anthony (44) e um autogolo de Lerma (45+2) concretizaram a reviravolta ainda antes do intervalo, e o 19.º classificado segurou a vantagem até final, a partir dos 87 com o contributo de Florentino Luís.



Dezasseis jornadas depois de vencerem pela última vez, já em outubro do ano passado, o Burnley voltou aos triunfos, somando agora 18 pontos, ainda assim a nove da primeira equipa em lugar de permanência, enquanto o Crystal Palace é 13.º, com 32 pontos.



Num duelo de 'aflitos', o Nottingham Forest, 17.º com 27 pontos, empatou sem golos na receção ao Wolverhampton, lanterna-vermelha com apenas nove, num jogo em que José Sá, guarda-redes e capitão dos 'wolves', e Rodrigo Gomes foram titulares nos forasteiros.

