Manchester City vence Newcastle e está mais perto da final da Taça da Liga

Com os dois internacionais lusos de início e Rúben Dias ausente devido a lesão, os ‘citizens’ marcaram o primeiro golo da partida aos 53 minutos, por intermédio do ganês Antoine Semenyo, que chegou recentemente à equipa proveniente do Bournemouth.



Poucos minutos antes, os ‘magpies’, detentores do troféu, enviaram por duas vezes a bola ao poste da baliza defendida por James Trafford na mesma jogada. Primeiro foi Wissa a cabecear, com o guarda-redes ainda a desviar a bola para o poste e, no seguimento do lance, surgiu Bruno Guimarães a rematar ao ‘ferro’.



Já no período de descontos, aos 90+9 minutos, o francês Rayan Cherki, que tinha entrado na partida aos 77, aumentou a vantagem do City.



Com este resultado a formação treinada por Pep Guardiola está mais perto da final, com a segunda mão da meia-final marcada para o dia 04 de fevereiro, em casa .



Na outra meia-final, o Arsenal, atual líder da Liga inglesa, visita o terreno do rival londrino Chelsea, de Pedro Neto e Dário Essugo, na primeira mão, em partida marcada para quarta-feira. A segunda mão está agendada para 03 de fevereiro.