Manchester United bate Fulham, de Marco Silva, em jogo com final emocionante

Os ‘red devils’ mantiveram o percurso imparável na ‘era’ Michael Carrick – três partidas, três triunfos –, mas, já nas compensações, viram o adversário anular uma desvantagem de dois golos, antes de Sesko ‘carimbar’ a vitória.



Com golos de dois brasileiros, Casemiro colocou a equipa da casa em vantagem aos 19 minutos, após livre do internacional português Bruno Fernandes, titular a par do compatriota Diogo Dalot, e Matheus Cunha elevou a contagem, aos 49.



Os londrinos porfiaram na reta final em busca do empate, que chegou após tentos do mexicano Raúl Jimenez, aos 85, de grande penalidade, e do brasileiro Kevin, que assinou um ‘golaço’ com um remate de fora da área, aos 90+1.



Três minutos depois, aos 90+4, Sesko, servido por Bruno Fernandes, atirou de forma certeira para garantir novo triunfo do United, quarto classificado, com 41 pontos, em lugar de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.



A equipa de Manchester aproveitou a jornada para se aproximar do Aston Villa, terceiro classificado, com 46 pontos, que hoje foi derrotado em casa pelo Brentford, pela margem mínima (1-0).



Um golo do internacional burquinês Dango Ouattara, aos 45+1 minutos, foi suficiente para o triunfo dos forasteiros, que subiram ao sétimo lugar, com 36 pontos, ultrapassando o Fulham, oitavo, com 34.



O Nottingham Forest, 17.º classificado, com 26 pontos, garantiu mais um ponto na luta pela manutenção, ao empatar (1-1) em casa com o Crystal Palace, 14.º, com 29.



Ainda este domingo, a partir das 16:30, o Tottenham, 15.º, recebe o Manchester City, segundo, no encalço do líder Arsenal, que ontem goleou em Leeds (4-0).



