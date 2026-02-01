Futebol Internacional
Manchester United bate Fulham, de Marco Silva, em jogo com final emocionante
O Manchester United somou hoje o terceiro triunfo seguido na Liga inglesa de futebol, ao bater por 3-2 o Fulham, do treinador português Marco Silva, em jogo da 24.ª jornada decidido nos descontos pelo esloveno Benjamin Sesko.
Os ‘red devils’ mantiveram o percurso imparável na ‘era’ Michael Carrick – três partidas, três triunfos –, mas, já nas compensações, viram o adversário anular uma desvantagem de dois golos, antes de Sesko ‘carimbar’ a vitória.
Com golos de dois brasileiros, Casemiro colocou a equipa da casa em vantagem aos 19 minutos, após livre do internacional português Bruno Fernandes, titular a par do compatriota Diogo Dalot, e Matheus Cunha elevou a contagem, aos 49.
Os londrinos porfiaram na reta final em busca do empate, que chegou após tentos do mexicano Raúl Jimenez, aos 85, de grande penalidade, e do brasileiro Kevin, que assinou um ‘golaço’ com um remate de fora da área, aos 90+1.
Três minutos depois, aos 90+4, Sesko, servido por Bruno Fernandes, atirou de forma certeira para garantir novo triunfo do United, quarto classificado, com 41 pontos, em lugar de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.
A equipa de Manchester aproveitou a jornada para se aproximar do Aston Villa, terceiro classificado, com 46 pontos, que hoje foi derrotado em casa pelo Brentford, pela margem mínima (1-0).
Um golo do internacional burquinês Dango Ouattara, aos 45+1 minutos, foi suficiente para o triunfo dos forasteiros, que subiram ao sétimo lugar, com 36 pontos, ultrapassando o Fulham, oitavo, com 34.
O Nottingham Forest, 17.º classificado, com 26 pontos, garantiu mais um ponto na luta pela manutenção, ao empatar (1-1) em casa com o Crystal Palace, 14.º, com 29.
Ainda este domingo, a partir das 16:30, o Tottenham, 15.º, recebe o Manchester City, segundo, no encalço do líder Arsenal, que ontem goleou em Leeds (4-0).
Com golos de dois brasileiros, Casemiro colocou a equipa da casa em vantagem aos 19 minutos, após livre do internacional português Bruno Fernandes, titular a par do compatriota Diogo Dalot, e Matheus Cunha elevou a contagem, aos 49.
Os londrinos porfiaram na reta final em busca do empate, que chegou após tentos do mexicano Raúl Jimenez, aos 85, de grande penalidade, e do brasileiro Kevin, que assinou um ‘golaço’ com um remate de fora da área, aos 90+1.
Três minutos depois, aos 90+4, Sesko, servido por Bruno Fernandes, atirou de forma certeira para garantir novo triunfo do United, quarto classificado, com 41 pontos, em lugar de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.
A equipa de Manchester aproveitou a jornada para se aproximar do Aston Villa, terceiro classificado, com 46 pontos, que hoje foi derrotado em casa pelo Brentford, pela margem mínima (1-0).
Um golo do internacional burquinês Dango Ouattara, aos 45+1 minutos, foi suficiente para o triunfo dos forasteiros, que subiram ao sétimo lugar, com 36 pontos, ultrapassando o Fulham, oitavo, com 34.
O Nottingham Forest, 17.º classificado, com 26 pontos, garantiu mais um ponto na luta pela manutenção, ao empatar (1-1) em casa com o Crystal Palace, 14.º, com 29.
Ainda este domingo, a partir das 16:30, o Tottenham, 15.º, recebe o Manchester City, segundo, no encalço do líder Arsenal, que ontem goleou em Leeds (4-0).