Manchester United já está no pódio





(Com Lusa)

Depois de o Crystal Palace, 14.º classificado da prova, ‘abrir’ o marcador aos quatro minutos, com golo de Maxence Lacroix, a reviravolta dos ‘red devils’ começou aos 57 minutos com Bruno Fernandes a marcar de grande penalidade e consumou-se aos 65 minutos, com o médio português a assistir Benjamin Sesko para o 2-1 final.Com este resultado, o Manchester United sobe ao pódio da Premier League, com 51 pontos, os mesmos que o Aston Villa, quarto, que na sexta-feira perdeu no terreno do Wolverhampton (2-0), e com menos oito pontos que o rival Manchester City.Em Londres, o Fulham, de Marco Silva, impôs a quarta derrota seguida do Tottenham na prova (2-1) e subiu ao nono lugar, com 40 pontos, impedindo que a equipa de João Palhinha conseguisse fugir na luta pela manutenção, na qual leva dois pontos de vantagem para o Nottingham Forest e quatro para o West Ham.Já o Forest, de Vítor Pereira, não aproveitou o ‘favor’ de Marco Silva e os deslizes dos ‘spurs’ e do West Ham e perdeu em Brighton, também por 2-1, mantendo-se com 27 pontos, na 17.ª posição da Premier League.