Futebol Internacional
Manchester United vence rival City em estreia de sonho do treinador Michael Carrick
O treinador Michael Carrick viveu sábado uma estreia grandiosa no comando do Manchester United, ao ganhar por 2-0 na receção ao rival Manchester City, que ficou mais longe do título na 22.ª jornada da Liga inglesa de futebol.
Os golos marcados pelo camaronês Bryan Mbeumo, aos 65 minutos, após assistência do português Bruno Fernandes, e o dinamarquês Patrick Dorgu, aos 76, proporcionaram o melhor início possível de aventura a Carrick, que ocupou o lugar do português Ruben Amorim, substituído interinamente, sem sucesso visível, pelo escocês Darren Fletcher.
O City, que ficou a dever à boa exibição do guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma o facto de não ter sido goleado em Old Trafford, pode terminar a ronda a nove pontos do Arsenal (se o líder do campeonato vencer ainda hoje na visita ao Nottingham Forest) e até ser ultrapassado no segundo lugar pelo sensacional Aston Vila.
Já o United, que tinha empatado os últimos três jogos na Liga inglesa, tal como o rival citadino, subiu ao quarto lugar da prova, em igualdade pontual com o campeão Liverpool, reforçando a candidatura aos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.
Os rivais de Manchester entraram em campo capitaneados por dois jogadores portugueses, os médios Bruno Fernandes (United) e Bernardo Silva (City), com o compatriota Diogo Dalot a ser também titular nos anfitriões, enquanto Rúben Dias, lesionado, e Matheus Nunes, foram ausências relevantes nos visitantes.
Logo aos três minutos, o defesa Harry Maguire acertou na barra da baliza do City, na sequência de um canto marcado por Bruno Fernandes, e foram os ‘red devils’ que se mostraram mais ameaçadores durante a primeira parte, como o comprovam os dois invalidados por fora de jogo, um dos quais ao médio português.
Mbeumo e Amad Diallo reforçaram o ‘onze’ da equipa agora treinada por Michael Carrick, após a participação na Taça das Nações Africanas (CAN), e o costa-marfinense esteve perto de inaugurar o marcador aos 57 minutos, mas esbarrou em Donnarumma, que deteve ainda a recarga do brasileiro Casemiro.
O colega camaronês foi mais eficaz aos 65 minutos, pouco depois ter também visto um remate defendido com estilo pelo guarda-redes italiano. Mbeumo concluiu um rápido contra-ataque com um colocado remate rasteiro, correspondendo ao passe precioso de Bruno Fernandes, o jogador com mais assistências na Premier League, com nove.
Aos 76 minutos, Dorgu aproveitou as fragilidades da defesa dos ‘citizens’, privada de três habituais titulares (Matheus Nunes, Rúben Dias e o croata Josko Gvardiol), para aumentar a vantagem, que teria sido maior se o remate de Diallo não tivesse sido devolvido pelo poste e o brasileiro Matheus Cunha estivesse em posição legal quando marcou o terceiro golo, em período de compensação.
O City, que ficou a dever à boa exibição do guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma o facto de não ter sido goleado em Old Trafford, pode terminar a ronda a nove pontos do Arsenal (se o líder do campeonato vencer ainda hoje na visita ao Nottingham Forest) e até ser ultrapassado no segundo lugar pelo sensacional Aston Vila.
Já o United, que tinha empatado os últimos três jogos na Liga inglesa, tal como o rival citadino, subiu ao quarto lugar da prova, em igualdade pontual com o campeão Liverpool, reforçando a candidatura aos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.
Os rivais de Manchester entraram em campo capitaneados por dois jogadores portugueses, os médios Bruno Fernandes (United) e Bernardo Silva (City), com o compatriota Diogo Dalot a ser também titular nos anfitriões, enquanto Rúben Dias, lesionado, e Matheus Nunes, foram ausências relevantes nos visitantes.
Logo aos três minutos, o defesa Harry Maguire acertou na barra da baliza do City, na sequência de um canto marcado por Bruno Fernandes, e foram os ‘red devils’ que se mostraram mais ameaçadores durante a primeira parte, como o comprovam os dois invalidados por fora de jogo, um dos quais ao médio português.
Mbeumo e Amad Diallo reforçaram o ‘onze’ da equipa agora treinada por Michael Carrick, após a participação na Taça das Nações Africanas (CAN), e o costa-marfinense esteve perto de inaugurar o marcador aos 57 minutos, mas esbarrou em Donnarumma, que deteve ainda a recarga do brasileiro Casemiro.
O colega camaronês foi mais eficaz aos 65 minutos, pouco depois ter também visto um remate defendido com estilo pelo guarda-redes italiano. Mbeumo concluiu um rápido contra-ataque com um colocado remate rasteiro, correspondendo ao passe precioso de Bruno Fernandes, o jogador com mais assistências na Premier League, com nove.
Aos 76 minutos, Dorgu aproveitou as fragilidades da defesa dos ‘citizens’, privada de três habituais titulares (Matheus Nunes, Rúben Dias e o croata Josko Gvardiol), para aumentar a vantagem, que teria sido maior se o remate de Diallo não tivesse sido devolvido pelo poste e o brasileiro Matheus Cunha estivesse em posição legal quando marcou o terceiro golo, em período de compensação.