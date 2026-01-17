Manchester United vence rival City em estreia de sonho do treinador Michael Carrick

Os golos marcados pelo camaronês Bryan Mbeumo, aos 65 minutos, após assistência do português Bruno Fernandes, e o dinamarquês Patrick Dorgu, aos 76, proporcionaram o melhor início possível de aventura a Carrick, que ocupou o lugar do português Ruben Amorim, substituído interinamente, sem sucesso visível, pelo escocês Darren Fletcher.



O City, que ficou a dever à boa exibição do guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma o facto de não ter sido goleado em Old Trafford, pode terminar a ronda a nove pontos do Arsenal (se o líder do campeonato vencer ainda hoje na visita ao Nottingham Forest) e até ser ultrapassado no segundo lugar pelo sensacional Aston Vila.



Já o United, que tinha empatado os últimos três jogos na Liga inglesa, tal como o rival citadino, subiu ao quarto lugar da prova, em igualdade pontual com o campeão Liverpool, reforçando a candidatura aos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.



Os rivais de Manchester entraram em campo capitaneados por dois jogadores portugueses, os médios Bruno Fernandes (United) e Bernardo Silva (City), com o compatriota Diogo Dalot a ser também titular nos anfitriões, enquanto Rúben Dias, lesionado, e Matheus Nunes, foram ausências relevantes nos visitantes.



Logo aos três minutos, o defesa Harry Maguire acertou na barra da baliza do City, na sequência de um canto marcado por Bruno Fernandes, e foram os ‘red devils’ que se mostraram mais ameaçadores durante a primeira parte, como o comprovam os dois invalidados por fora de jogo, um dos quais ao médio português.



Mbeumo e Amad Diallo reforçaram o ‘onze’ da equipa agora treinada por Michael Carrick, após a participação na Taça das Nações Africanas (CAN), e o costa-marfinense esteve perto de inaugurar o marcador aos 57 minutos, mas esbarrou em Donnarumma, que deteve ainda a recarga do brasileiro Casemiro.



O colega camaronês foi mais eficaz aos 65 minutos, pouco depois ter também visto um remate defendido com estilo pelo guarda-redes italiano. Mbeumo concluiu um rápido contra-ataque com um colocado remate rasteiro, correspondendo ao passe precioso de Bruno Fernandes, o jogador com mais assistências na Premier League, com nove.



Aos 76 minutos, Dorgu aproveitou as fragilidades da defesa dos ‘citizens’, privada de três habituais titulares (Matheus Nunes, Rúben Dias e o croata Josko Gvardiol), para aumentar a vantagem, que teria sido maior se o remate de Diallo não tivesse sido devolvido pelo poste e o brasileiro Matheus Cunha estivesse em posição legal quando marcou o terceiro golo, em período de compensação.

