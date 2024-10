Manchester United volta a perder, Chelsea sobe a quarto

Em Stamford Bridge, o senegalês Nicolas Jackson, servido pelo português Pedro Neto, colocou os ‘blues’ no comando da partida, à passagem do minuto 18, mas, ainda na primeira parte, aos 32, o sueco Alexander Isak restabeleceu a igualdade.



No segundo tempo, Cole Palmer (47 minutos) anotou o tento que deu o triunfo ao Chelsea, que teve Renato Veiga e João Félix no banco.



Desta forma, a equipa orientada por Enzo Maresca subiu, à condição, ao quarto lugar, com 17 pontos, os mesmos do Arsenal (quinto), que ainda hoje recebe o Liverpool (segundo, com 21).



Num dia em que todos os jogos agendados decorrem na capital inglesa, o desafio West Ham (13.º)-Manchester United (14.º) esteve perto de terminar sem golos, no Estádio Olímpico, onde o neerlandês Summerville foi lançado para adiantar os ‘hammers’, aos 74, com o brasileiro Casemiro a repor a igualdade, aos 81.



Contudo, nos instantes finais, o central De Ligt cometeu falta dentro da grande área sobre Dany Ings e Jarrod Bowen não desperdiçou o pontapé da marca do castigo máximo, aos 90+2 minutos.



Na primeira parte, o português Diogo Dalot foi responsável por um falhanço indesculpável, que colocaria os 'red devils' na frente, depois de ser servido pelo compatriota Bruno Fernandes e, de baliza aberta, atirar por cima.



Um tento solitário do francês Mateta resolveu o encontro frente ao Tottenham (1-0), que se traduziu no primeiro triunfo do Crystal Palace na competição, na qual ocupa o 17.º posto, com seis pontos, enquanto os 'spurs' estão em oitavo, com 13.