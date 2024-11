Manipulação de apostas desportivas visam Bruno Henrique

A investigação procura determinar se o jogador recebeu de forma propositada dois cartões amarelos durante um jogo do campeonato brasileiro, em novembro de 2023, de forma a favorecer apostadores, entre os quais estariam familiares seus, que também estarão a ser investigados, informou a agência de notícias do Brasil.



A PF esclarece que foram efetuados 12 mandados de busca e apreensão, não tendo, porém, divulgado o nome dos alvos dos mesmos.



A polícia afirmou que, caso se confirmem as suspeitas, os responsáveis responderão pelo crime contra a “incerteza do resultado desportivo”, podendo incorrer em pena de prisão entre os dois e os seis anos.



Em comunicado, o Flamengo relatou que não teve acesso aos documentos da investigação, que se mantém em segredo de justiça, e manifestou a sua intenção de colaborar com as autoridades, dando, também, “todo o seu apoio” a Bruno Henrique.



O clube carioca acrescenta, ainda, que o futebolista tem “toda a sua confiança” e que, como qualquer pessoa, “tem direito à presunção de inocência”.



Assim, o jogador continuará as suas atividades profissionais “com normalidade”, viajando com a delegação rubro-negra para a partida da segunda mão da final da Taçado Brasil, em Belo Horizonte.