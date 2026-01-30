Mano Menezes é o novo selecionador do Peru

Aos 63 anos, Menezes rende o argentino Gerardo Ameli, que falhou o apuramento para o Campeonato do Mundo de 2026, e vai tornar-se o sétimo treinador de nacionalidade brasileira a comandar o Peru.



Além de ter liderado o Brasil, sem grande sucesso, o técnico ‘canarinho’ fez praticamente toda a carreira no seu país, ao serviço de emblemas como o Grêmio, Fluminense, Corinthians, Flamengo e Palmeiras, mas nunca conquistou o Brasileirão.



No seu currículo, Menezes venceu quatro vezes a Taça do Brasil e duas a Serie B (segunda divisão), tendo igualmente vivido breves experiências na Arábia Saudita e na China, mas sem títulos.



Em declarações aos jornalistas locais, o presidente da Federação Peruana de Futebol, Agustín Lozano, apontou o Mundial2030, que vai decorrer em Portugal, Espanha e Marrocos, como o principal objetivo da contração de Mano Menezes.



Com Gerardo Ameli, o Peru viveu a sua pior fase de qualificação para um Campeonato do Mundo, ao terminar no nono e penúltimo posto da fase sul-americana, com 12 pontos (duas vitórias, seis empates, 10 derrotas e apenas seis golos marcados em 18 jogos).



A última qualificação do Peru para um Mundial foi em 2018, na prova que decorreu na Rússia.