Mariano Barreto diz que o Gana é um misto de técnica e força

”, enquadrou à agência Lusa o antigo selecionador dos "black stars", em 2004.Portugal e Gana começam a disputar a 22.ª edição do Mundial na quinta-feira, às 19h00 locais (16h00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, em jogo da primeira ronda do Grupo H, três horas após o embate entre Uruguai e Coreia do Sul, também na capital do Catar.”, frisou Mariano Barreto, de 65 anos.Ausentes da edição de 2018, na Rússia, os "black stars" vão para a quarta presença no principal torneio mundial de seleções, depois de terem começado por vencer o Grupo G da segunda fase de qualificação africana, à frente de África do Sul, Etiópia e Zimbabué.





Quem são os "black stars"



Referência atacante do Athletic Bilbau na última década, o hispano-ganês Iñaki Williams, de 28 anos, é a “maior estrela do momento” em Acra, secundada pelos influentes Daniel Amartey (Leicester), Thomas Partey (Arsenal) e Mohammed Kudus (Ajax) e pelos irmãos Jordan Ayew (Crystal Palace) e André Ayew (Al-Sadd), capitão e futebolista mais internacional.



“São jogadores que aliam a técnica à força, mas têm um défice transversal aos africanos, que é a cultura tática. No fundo, é aquilo que faz com que atletas predominantemente de grande qualidade técnica tenham grandes dificuldades de afirmação na transição para o continente europeu, pois surgem com idades já algo avançadas para poderem aprender aquilo que se tem de aprender em idades mais adequadas”, acautelou Mariano Barreto.



Otto Addo o treinador que voltou ao Gana em 2021 para uma experiência fugaz no Asante Kotoko, campeão em título e clube mais laureado do país, recorre ao extremo sportinguista Abdul Fatawu Issahaku, de 18 anos, que é o "benjamim" dos "black stars", para notar essa “falta de qualquer coisa” na seleção com a menor média etária presente no Catar (24,7 anos).



“(Abdul Fatawu) Jogava numa academia (Dreams), veio para Portugal com 18 anos e estará a fazer um grande trabalho para colmatar as suas deficiências. Não vai ser fácil o tempo que precisa para aprender tudo aquilo que faz um jogador afirmar-se na Europa. Há que saber ler o jogo, interpretar o momento, reagir e antever. O talento, por si só, não chega”, concluiu.