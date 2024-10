Mario Balotelli reforça Génova

", lançou em comunicado o 18.º classificado da Serie A.O atacante passou nos testes médicos e assinou imediatamente o contrato, cuja duração não foi especificada pelo novo clube, mas com a imprensa italiana a noticiar um acordo até ao final da presente temporada.Desde a sua última participação no principal escalão transalpino, em 2019/20, com o Brescia (cinco golos), Balotelli passou a temporada seguinte na 2.ª divisão com o Monza (cinco golos), e, depois, a temporada 2021/22 na Turquia, no Adana Demirspor (19 golos), antes de ficar uma temporada na Suíça ao serviço do Sion (seis golos) e de regressar em 2023/24 ao emblema turco (sete golos).Balotelli, com 36 internacionalizações e 14 golos pela Itália, também vestiu as camisolas do Inter de Milão (2007/10), Manchester City (2010/13), AC Milan (2013/14 e 2014/15), Liverpool (2015), Nice (2016/19) e Marselha (2019/2020), e pode estrear-se pelo Génova já na quinta-feira, na receção à Fiorentina, em partida da 10.ª ronda da Liga transalpina.