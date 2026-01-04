Marrocos e Camarões marcam encontro nos quartos da CAN2025





(Com Lusa)

No Moulay Abdellah, em Rabat, estádio que também será palco da final, Marrocos tinha a seu favor a história e o fator casa, mas a não favorita Tanzânia, mesmo com pouca bola e quase sempre em ações defensivas, conseguiu resistir e adiar até aos 64 minutos o único golo no jogo dos ‘leões do Atlas’.Brahim Díaz, a atuar no Real Madrid, foi o autor do remate decisivo, já no interior da área dos ‘taifa stars’, com a bola a passar entre o poste e o guarda-redes Hussein Masalanga, que não fica isento de responsabilidades.Foi o quarto golo na CAN de Díaz, nesta altura o melhor marcador da competição, num lance que contou com a assistência do capitão Achraf Akimi, pela primeira vez titular no torneio.A merecida vitória de Marrocos fica, no entanto, manchada por um erro grave de arbitragem já nos descontos, ao não ser assinalada grande penalidade favorável à Tanzânia, por carga evidente na área da equipa anfitriã.Em Rabat, perspetivava-se um jogo mais equilibrado envolvendo duas equipas já vitoriosas na CAN, com a particularidade de o histórico de confrontos ser favorável a África do Sul, embora os Camarões somem cinco títulos continentais, contra apenas um dos ‘bafana bafana’.Apesar das duas claras oportunidades criadas pela equipa sul-africana, medalha de bronze na última CAN, seriam os ‘leões indomáveis’ a festejar, aos 34 minutos, quando Junior Tchamadeu inaugurou o marcador, na sequência de um pontapé de canto.As dificuldades aumentaram para a equipa de Hugo Broos, quando, logo no arranque da segunda parte, aos 47 minutos, Cristian Kofane marcou de cabeça o segundo golo dos Camarões, na sequência de um cruzamento da esquerda.O guarda-redes Edis Epassy travou depois a reação dos sul-africanos com duas intervenções decisivas, mas quase comprometeu o triunfo logo a seguir ao golo de 'honra' da África do Sul, por Evidence Makgopa, aos 88 minutos, num final de jogo emocionante.No primeiro dia da fase a eliminar da competição, no sábado, o Senegal marcou presença nos 'quartos', ao bater o Sudão por 3-1 e vai defrontar o Mali, vencedor do confronto com a Tunísia por 3-2, nas grandes penalidades, após empate a uma bola no final do prolongamento.