Marroquino Abdelaziz Barrada morre aos 35 anos

Abdelaziz Barrada começou a sua carreira no modesto clube francês Sénart-Moissy, transitando depois para o Paris Saint-Germain (PSG), antes de ser transferido para o Getafe em 2010.



Inicialmente, o jogador representou a equipa de reservas da formação madrilena, tendo depois subido para a formação principal, na qual disputou 66 partidas e marcou quatro golos nas épocas de 2011/12 e 2012/13.



Em seguida, jogou pelo Al-Jazira (Emirados Árabes Unidos), pelo Marselha (França), pelo Al Nasr (Emirados Árabes Unidos) e pelo Antalyaspor (Turquia), antes de assinar pelo Nàstic de Tarragona (Espanha) em 2019, embora não tenha terminado a temporada para ir para Al-Shahaniya (Qatar). O seu último clube foi o Lusitanos Saint-Maur (França).



Barrada, cujas causas da morte não foram reveladas, foi convocado pela primeira vez pela seleção de Marrocos no dia 29 de fevereiro de 2012 e disputou 86 minutos num encontro particular contra Burkina Faso (2-0), tendo sido internacional em 28 ocasiões.



Nesse mesmo ano fez parte da seleção sub-23 marroquina que participou nos Jogos Olímpicos Londres2021, marcando no empate contra as Honduras (2-2).