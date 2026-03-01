Marselha derrota Lyon e aproxima-se do terceiro lugar

A jogar fora, o Lyon entrou melhor na partida, embalado pelo golo madrugador do médio francês Corentin Tolisso, logo aos três minutos, mas as emoções estavam reservadas para a segunda parte.



A entrada do avançado brasileiro Igor Paixão, ao intervalo, deu resultado aos 52 minutos, com o Marselha a conseguir restabelecer a igualdade, não sem antes apanhar um susto, depois de Tolisso ter voltado a marcar, aos 51, mas com o golo a ser invalidado por fora de jogo.



Mesmo com o Marselha balanceado no ataque, e a criar as melhores ocasiões de golo, foi o Lyon que se voltou a adiantar no marcador, desta feita por intermédio do jovem atacante Remi Himbert, de 18 anos, que recolocou os forasteiros em vantagem aos 76 minutos, após assistência do brasileiro Endrick, emprestado pelo Real Madrid, que também tinha feito o passe decisivo para o primeiro golo do Lyon.



Foi então que entrou em cena o experiente avançado gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que marcou aos 81, assistido por Igor Paixão, e repetiu a 'dose' aos 90+1, consumando a reviravolta no resultado.



O Marselha, que já não vencia há quatro jornadas (dois empates e duas derrotas), soma agora 43 pontos e é o quarto classificado, com menos dois do que o Lyon (com Mathys de Carvalho no banco e Afonso Moreira ausente por lesão), que sofreu a segunda derrota consecutiva no campeoanto mas mantém o terceiro lugar.



Na liderança está o tetracampeão Paris Saint-Germain (PSG), de Gonçalo Ramos, João Neves, Nuno Mendes e Vitinha, com 57 (bateu no sábado o Le Havre fora por 1-0), seguido pelo Lens (empatou a uma bola com o Estrasburgo), com 53.



No primeiro jogo do dia na Ligue 1, o Paris FC bateu o Nice (1-0) com um golo solitário do médio Marshall Munetsi, internacional do Zimbabué que trocou em janeiro os ingleses do Wolverhampton pela formação da capital gaulesa, aos 26 minutos, marcando o segundo pelo segundo jogo seguido.



Ambas as equipas continuam na zona perigosa da tabela, logo acima dos lugares de despromoção, com o Paris FC em 14.º com 26 e o Nice em 15.º com 24, tendo sido ultrapassado pelo adversário de hoje.



O extremo Tiago Gouveia (ex-Benfica) foi lançado pelo técnico Claude Puel na segunda parte, aos 67 minutos, mas não conseguiu evitar que o Nice averbasse o quinto jogo consecutivo sem vitórias.



Já o confronto entre o Lille e o Nantes foi resolvido graças a um golo tardio do belga Nathan Ngoy, aos 90+4, que desfez o empate e deu os três pontos à equipa dos portugueses Tiago Santos e Félix Correia, ambos titulares e substituídos aos 63 minutos.



Com os três pontos, o Lille segue em quinto com 40 pontos, os mesmos do Rennes, que é sexto, ao passo que o Nantes está abaixo da 'linha d'água', sendo 17.º e penúltimo classificado com 17 pontos.



O Lorient, que jogava em casa, e o Auxerre empataram a duas bolas, numa partida em que a primeira parte foi rica em emoções, com Marvin Senaya a marcar logo no primeiro minuto para os forasteiros, mas com o Lorient a responder aos 19 através do atacante senegalês Bamba Dieng.



O avançado haitiano Josue Casimir voltu a adiantar o Auxerre, aos 24, após assistência do camaronês Danny Namaso (emprestado pelo FC Porto), mas Bamba Dieng voltou a marcar, apenas cinco minutos depois, e fixou o resultado final ainda antes da meia-hora do jogo.



Com o empate, o Lorient está 10.º com 33, e o Auxerre é 16.º com 18, 'sentado' na zona de despromoção.



Também com 33 pontos segue o Brest (nono classificado), que bateu hoje fora o lanterna-vermelha Metz (18.º com 13) com um tento de Ludovic Ajorque, aos 69, mesmo estando a jogar com menos um homem desde os 22, após a expulsão do maliano Daouda Guindo.