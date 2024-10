Marselha isola-se na terceira posição em França

Em Montpellier, o Marselha adiantou-se no marcador no primeiro minuto, por Wahi, com um desvio à "boca" da baliza, marcou mais dois golos até ao intervalo por Harit (36) e Hojbjerg (40), em remates no "coração" da área, e dilatou o resultado na segunda parte, por Greenwood (58), num contra-ataque, e por Luís Henrique, num desvio na pequena área (73).Sexto classificado, o Reims visitou o reduto do Auxerre com o lateral direito português Aurélio Buta a titular e perdeu por 2-1, num encontro em que a equipa anfitriã, 12.ª da tabela, com nove pontos, marcou por Diomandé, aos 16 minutos, e por Traoré, aos 52, antes de Nakamura reduzir, aos 90+5.O Lyon, equipa que compete na Liga Europa, somou a quinta vitória seguida em jogos oficiais, ao golear, fora, o Le Havre (4-0), com golos de Abner Vinicius (32 minutos), de Fofana (57), de Lacazette (71) e de Benrahma (87), e ocupa o sétimo lugar da tabela, com 13 pontos, enquanto a formação da Normandia é 16.ª, com seis.O Nantes, nono classificado, e o Nice, conjunto que também disputa a Liga Europa e é oitavo no campeonato, ambos com 10 pontos, empataram hoje 1-1, em Nantes, num resultado idêntico ao do embate entre Toulouse, 15.º classificado, com seis pontos, e Angers, 17.º, com quatro.