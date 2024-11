Marselha vence em Lens e mantém diferença para líder PSG e `vice` Mónaco

Frente à até então melhor defesa da liga gaulesa, com nove tentos sofridos, o Marselha chegou à vantagem de 2-0 com golos de Valentin Rongier, aos 49 minutos, e do brasileiro Luís Henrique, aos 57, construindo uma confortável ‘almofada’, que esteve em perigo nos minutos finais.



O Lens, com o português David da Costa a titular (foi substituído aos 58 minutos), reduziu pelo recém-entrado Angelo Fulgini, aos 80 minutos, e ‘partiu para cima’ do ‘adormecido’ Marselha, na procura do empate.



A igualdade chegou mesmo a acontecer, mas o golo foi anulado por uma falta cometida no início da jogada, perto da área do Lens, com o recurso ao VAR, e na sequência do respetivo livre, o Marselha marcou o 3-1 pelo dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg, aos 89.



Depois de o líder PSG ter vencido o Toulouse (3-0) e o segundo colocado, Mónaco – adversário do Benfica na Liga dos Campeões – ter também batido o Brest (3-2), na sexta-feira, o Marselha regressou aos triunfos na liga gaulesa e segurou a diferença.



A formação do sul de França segue na terceira posição, com 23 pontos, a nove dos parisienses e a três dos monegascos.