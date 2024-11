Marselha vence em Nantes e sobe a segundo a seis pontos do PSG

O Mónaco, adversário do Benfica na fase liga da Liga dos Campeões, perdeu na sexta-feira em casa por 1-0 frente ao Angers e deixou a segunda posição ao alcance de Lille, que ‘recusou’, ao empatar 1-1 com o Lyon, e Marselha, que não desperdiçou.



O Marselha regressou aos triunfos após a derrota em casa na última jornada com o Paris Saint-Germain (3-0), com golos de Neal Maupay, aos 24 minutos, e do inglês Mason Greenwood, aos 61. O Nantes marcou por Tino Kadewere, aos 39 minutos.



Com os três pontos amealhados em Nantes, o Marselha passa a somar 20 na segunda posição do campeonato gaulês, em igualdade pontual com o Mónaco, que caiu para terceiro, tendo ficado ambos a seis pontos do líder Paris Saint-Germain.



O Nantes, que somou o sexto jogo consecutivo na liga sem vencer (três empates e três derrotas), ocupa o 14.º lugar, com 10 pontos, os mesmos de Angers (15.º) e Saint-Etienne (16.º), e mais um do que Le Havre, já em zona de despromoção direta.



Na luta pelo ‘miolo’ da tabela, o Auxerre venceu em casa por 4-0 o Rennes, com um bis de Gaetan Perrin, aos 27 e 39 minutos, e dois golos vindos do banco, pelo maliano Lassine Sinayoko, aos 65, de penálti, e do japonês Ado Onaiwu, aos 90+2.



Com sete pontos nos últimos três jogos (duas vitórias e um empate), o Auxerre ascendeu ao 10.º lugar, com 13, a dois de entrar na linha virtual das provas da UEFA, enquanto o Rennes, do português Jota, caiu de 11.º para 13.º, mantendo os mesmos 11.



O Toulouse venceu em casa por 1-0 o Reims, com um golo do marroquino Zakaria Aboukhlal, aos 84 minutos, e com o terceiro jogo a somar pontos (sete, referente a duas vitórias e um empate) afastou-se dos lugares de despromoção.



O Reims, que somou a terceira derrota consecutiva, caiu da sétima para a oitava posição, com os mesmos 14 pontos, em igualdade pontual com o Lens, que se encontra um lugar acima, enquanto o Toulouse ascendeu do 14.º para o 12.º, com 12.



No encontro entre os dois últimos classificados, o Le Havre, penúltimo, regressou aos triunfos após seis derrotas consecutivas ao vencer em casa por 1-0 o lanterna-vermelha Montpellier, com um golo de Abdoulaye Touré, aos 73 minutos, de penálti.



O Le Havre soma agora nove pontos na 17.ª posição do campeonato gaulês, a um de Nantes (14.º), Angers (15.º) e Saint-Etienne (16.º), todos com 10, enquanto o Montpellier, que perdeu oito dos últimos nove jogos, segue no 18.º e último lugar, com quatro.