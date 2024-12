Marselha vence Saint-Étienne e aproxima-se da liderança

Golos de Adrien Rabiot, aos 17 minutos, e do inglês Mason Greenwood, na recarga de um penálti que o próprio inglês falhou, aos 65, consumaram o terceiro triunfo consecutivo dos marselheses na Ligue 1.



Com 29 pontos, seguem em segundo, em igualdade com o Mónaco, terceiro, e a cinco do líder, que empatou pela segunda jornada seguida, na sexta-feira, em casa do Auxerre (0-0).



Quanto ao Saint-Étienne, está em apuros, com 13 pontos, no 18.º e antepenúltimo lugar, de play-off de manutenção.