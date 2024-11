Mauro Eustáquio assume equipa da I Liga canadiana e elogia Amorim e Mourinho

O luso-canadiano torna-se num dos técnicos mais jovens de sempre a liderar uma equipa de uma liga principal na América do Norte e elogiou os atuais técnicos do Manchester United e Fenerbahçe.



“Ruben Amorim demonstra que a idade é só um número, e José Mourinho abriu muitas portas para os treinadores portugueses no mundo. Ambos são exemplos de força mental e liderança”, afirmou Mauro Eustáquio, sublinhando a influência destes dois nomes na sua forma de pensar o futebol.



Natural da Nazaré e irmão do internacional canadiano Stephen Eustáquio, que alinha no FC Porto, Mauro destacou o orgulho e a responsabilidade que sente ao assumir esta nova função.



“Há muita responsabilidade, muito trabalho, mas é uma posição em que me sinto bastante confiante. Sei exatamente o que o clube quer, e essas crenças vão ao encontro daquilo que eu quero também”, disse em declarações à agência Lusa.



O treinador assume o comando técnico do York United após desempenhar funções de adjunto da equipa desde fevereiro de 2022.



Eustáquio já havia exercido o papel de treinador interino em maio deste ano, liderando o York United em dois jogos da CPL, após a saída de Martin Nash, tendo sido também convidado a integrar a equipa técnica de Jesse Marsch em jogos amigáveis da seleção canadiana frente aos Estados Unidos e ao México.



A carreira de Eustáquio no futebol começou no Canadá, para onde emigrou com a família ainda em criança, após nascer na vila piscatória da Nazaré. Deu os primeiros passos no desporto em Leamington, Ontário, antes de regressar a Portugal, onde jogou no União de Leiria e no Sporting Pombal, consolidando os primeiros passos no profissionalismo.



As boas exibições nos clubes portugueses valeram-lhe chamadas para as seleções sub-20 e sub-23 do Canadá.



Eustáquio representou o Ottawa Fury, FC Edmonton, Penn FC e Cavalry FC, numa carreira marcada por duas graves lesões no ligamento cruzado anterior.



Em relação à Canadian Premier League, o treinador destacou o crescimento da competição e as várias influências portuguesas na liga, onde também o Valour FC conta com o treinador lusodescendente Phillip dos Santos, e o Pacific FC tem como adjunto o ex-jogador do Benfica Armando Sá.



“É uma liga competitiva, com muitas semelhanças à II Liga em Portugal e a algumas equipas da Liga 3. É um campeonato que tem ajudado o futebol no Canadá a crescer”, comentou.



Sobre um eventual regresso a Portugal, Eustáquio mostrou abertura, mas garantiu estar totalmente focado no projeto atual.



“Estou num clube que acredita em mim, e eu acredito no projeto. Quero-me focar a 100% onde estou”, afirmou.



Para a temporada de 2025, que terá início na primavera, o técnico destacou que o principal objetivo será alcançar os play-offs, num campeonato que manterá as oito equipas participantes.



“Estamos a construir um plantel praticamente novo, mas com uma boa pré-época e um planeamento rigoroso, acredito que podemos atingir os play-offs e, a partir daí, sonhar com mais”, garantiu.