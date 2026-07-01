Mbappé `bisa` e isola-se como segundo melhor marcador dos Mundiais

O francês deixou para trás o alemão Miroslav Klose, que entrou para a edição de 2026 na liderança, e colocou-se a apenas um tento do argentino Lionel Messi, que contabiliza 19.



Mbappé e Messi somam ambos seis golos no Mundial2026, sendo que o argentino, de 39 anos, ainda não cumprir o jogo dos 16 avos de final, já que a Argentina apenas defronta o estreante Cabo Verde na sexta-feira, em Miami Gardens.



O argentino, que se estreou em 2006, vai no sexto Mundial e conta 29 encontros disputados.



A França qualificou-se na segunda-feira sem dificuldades para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2026, ao bater a Suécia por 3-0, no sexto jogo dos ’16 avos’, em East Rutherford, nos Estados Unidos.



Kylian Mbappé, aos 45 e 74 minutos, e Bradley Barcola, aos 53, selaram o triunfo dos galeses.



Nos oitavos de final, em encontro marcado para sábado, a França, campeã mundial em 1998 e 2018 e ‘vice’ em 2006 e 2022, defronta o Paraguai, 'carrasco' da Alemanha (4-3 nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos).