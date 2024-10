Mbappé envolto em alegado caso de violação

Segundo os jornais suecos



À agência france Press a polícia confirma este inquérito, mas não confirma que o visado é o internacional francês.



O atleta rapidamente reagiu na rede social X. Num Tweet entretanto indisponível Mbappé garante que as “notícias falsas”, são mais uma tentativa de prejudicar a sua reputação.





“Estas acusações são completamente falsas e irresponsáveis, e a sua propagação é inaceitável. Para pôr fim a esta destruição metódica da sua imagem, serão tomadas todas as medidas legais necessárias para repor a verdade e processar qualquer pessoa ou meio de comunicação envolvido em assédio moral".







Deschamps agastado





O selecionador gaulês Didier Deschamps foi questionado acerca do assunto e acabou por revelar que os incidentes deram origem a um "ambiente negativo" no seio da equipa.



"Isto não é nada bom para a seleção francesa. Não vou discutir isto com o Kylian porque ele já é suficientemente crescido para saber comunicar. É algo que está em todo o lado, a tomar proporções muito grandes. É preciso distinguir o verdadeiro do falso. Repito: cada um é livre de escrever o que quer, mas há um ambiente negativo. Tenham cuidado quando publicam coisas. É melhor esperar um pouco, pensar antes de publicar. Ainda assim, há coisas que não são difíceis de provar", referiu Deschamps, citado pelo Mundo Deportivo.