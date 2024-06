Mbappé vai para o Real Madrid

O presidente francês, Emmanuel Macron, visitou esta segunda-feira a concentração da seleção francesa para o Euro 2024 e perguntou a Mbappé "quando vai ser feito o anúncio?", segundo revela a imprensa internacional.





O craque, de 25 anos, deverá ser apresentado com pompa e circunstância no Santiago Bernabéu, numa cerimónia que certamente vai contar com vários adeptos ansiosos para dar as boas-vindas à nova estrela.



Neste momento, Mbappé está em estágio com a seleção francesa de preparação para o Euro 2024, tendo agendado como próximo desafio um jogo amigável contra o Luxemburgo, em Metz (quarta-feira).





No dia seguinte viajará para Madrid de modo a tratar das devidas oficializações, até porque o selecionador francês, Didier Deschamps, quer que o avançado resolva a sua vida antes do Campeonato da Europa.