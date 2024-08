Médio espanhol Mikel Merino reforça o Arsenal

O futebolista internacional espanhol Mikel Merino é reforço do Arsenal, com um contrato de longo termo, informou hoje o clube da Liga inglesa, num negócio que terá custado 32,5 milhões de euros (ME), mais cinco ME em variáveis.

O médio, de 28 anos, que pretendia mudar-se para a Liga inglesa, tinha expressado a sua vontade de não renovar contrato com a Real Sociedad, clube a que estava vinculado apenas por mais uma temporada, até 30 de junho de 2025.



“O Mikel é um jogador que nos vai dar uma grande qualidade, com a sua experiência e versatilidade”, assinalou o treinador dos ‘gunners’, o também espanhol Mikel Arteta, já depois de Merino fazer o primeiro treino pela equipa londrina.



O treinador espanhol lembrou ainda que o novo reforço chega ao Arsenal como um ganhador, depois de ter contribuído para o título europeu da Espanha, no Euro2024.



O médio é o terceiro reforço do Arsenal para esta época, após as chegadas, a título definitivo, de dois guarda-redes: o igualmente internacional espanhol David Raya, que esteve cedido aos ‘gunners’ pelo Brentford, e Tommy Setford.



De saída está Fábio Vieira, de regresso ao FC Porto, por empréstimo, com os ‘dragões’ a mostrarem já hoje a chegada do jogador, através de imagens do médio com a camisola número ‘10’ e acompanhado dos diretores Jorge Costa e Andoni Zubizarreta.