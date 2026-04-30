Médio Kobbie Mainoo prolonga ligação ao Manchester United até 2031

“O Manchester United sempre foi a minha casa. Este clube especial significa tudo para a minha família. Tenho o privilégio de viver o meu sonho todos os dias, com o mesmo desejo incansável de ter sucesso aqui que tinha quando participei no meu primeiro treino aos seis anos de idade”, manifestou o médio, de 21 anos, citado pelos meios de comunicação dos ‘red devils’.



O colega de equipa dos portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, 12 vezes internacional pela seleção inglesa, pela qual disputou uma fase final (Euro2024), contabiliza 98 aparições pelo emblema de Manchester, podendo chegar à centena de jogos ainda esta época.



“Estou determinado em dar o meu melhor e desempenhar o meu papel para ajudar o Manchester United a lutar regularmente por grandes troféus nos próximos anos”, desejou.



Mainoo, que esta temporada assinou, até ao momento, três assistências em 26 partidas, ganhou a titularidade na equipa inglesa depois da saída do português Ruben Amorim do comando técnico e a entrada de Michael Carrick, no início de janeiro.



