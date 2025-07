Médio Orkun Kökçü deixa Benfica e é reforço do Besiktas

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa que chegou a um princípio de acordo com o Besiktas para o empréstimo do jogador Orkun Kökcü durante a época desportiva 2025/26. O referido princípio de acordo inclui a opção obrigatória de transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, pelo montante de Euro 25.000.000 (vinte cinco milhões de euros)", informou a SAD dos `encarnados`, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na mesma nota enviada ao regulador do mercado, o Benfica adianta que aquele valor será "acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o valor global da transferência poderá atingir o montante de Euro 30.000.000 (trinta milhões de euros)".

O internacional turco, de 24 anos, chegou ao Benfica na época 2023/24, proveniente dos neerlandeses do Feyenoord, num negócio de 25 milhões de euros (ME) - aos quais poderiam acrescer mais 5 ME por objetivos -, que o tornaram a contratação mais cara do futebol português, até à última sexta-feira, face aos 32 ME que o FC Porto desembolsou pela totalidade do passe do avançado espanhol Samu.

Nas duas épocas ao serviço dos `encarnados`, o médio, que tinha contrato com o Benfica até 2028, disputou 98 jogos nas diferentes competições, com 19 golos apontados e 22 assistências.

Nascido nos Países Baixos, mas de ascendência turca, Kökçü dividiu a formação por Groningen e Feyenoord, tendo-se estreado pela equipa principal do emblema de Roterdão em setembro de 2018.

O médio deixa a Luz depois de um conflito com o treinador Bruno Lage no Mundial de clubes, na partida frente aos neozelandeses do Auckland City, na altura em que foi substituído.

Apesar de o jogador e o treinador terem revelado que a situação ficou resolvida, Kökçü acaba mesmo por deixar as `águias`, preparando-se para a primeira experiência no campeonato da Turquia.

Antes, o médio já tinha criticado numa entrevista o alemão Roger Schmidt, antecessor de Bruno Lage no comando do Benfica.

No emblema de Istambul, o internacional turco vai juntar-se aos portugueses João Mário e Rafa e ao checo David Jurasek, com os quais se cruzou no Benfica, bem como a Gedson Fernandes, outro antigo jogador dos `encarnados`.