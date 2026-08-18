Médio Rodri contratado pelo FC Barcelona ao Manchester City

"O FC Barcelona e o Manchester City chegaram a acordo para a transferência de Rodri, que se compromete até 30 de junho de 2030", informaram os catalães, em comunicado.

Os dois clubes não divulgaram os montantes do negócio, mas, de acordo com a imprensa desportiva internacional, os bicampeões espanhóis terão investido 60 milhões de euros (ME) fixos, mais 16,5 ME por objetivos.

Rodri, de 30 anos, estava no último ano de contrato com o Manchester City e regressa a Espanha, onde se lançou como sénior e representou as equipas principal e secundária do Villarreal (2015-2018) e o Atlético de Madrid (2018/19), ao serviço do qual conquistou uma Supertaça Europeia.

"O FC Barcelona é um clube fantástico e uma referência pela sua filosofia de jogo e pelos valores que representa. Tinha algumas outras opções, mas esta era a minha primeira escolha e deixei isso claro para [o presidente] Joan Laporta e para a direção", afirmou o jogador, ao ser apresentado.

Nas últimas sete épocas, o médio arrebatou 13 troféus pelo Manchester City, incluindo quatro campeonatos ingleses, duas Taças de Inglaterra, três Taças da Liga, uma Supertaça doméstica, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de clubes, num total de 28 golos e 32 assistências em 298 jogos, tendo ainda vencido a Bola de Ouro em 2024.

"Sabia que estava a chegar a uma grande equipa, mas nunca imaginei que poderíamos criar o legado que construímos. Deixámos um exemplo para as futuras gerações. Manchester moldou a minha vida. Chegou a hora de dizer adeus, mas agradeço ao clube, aos adeptos, à equipa técnica e aos meus companheiros de equipa. Esta jornada não teria sido a mesma sem vocês. O meu coração sempre será azul", enfatizou Rodri, o único futebolista da história do Manchester City a conquistar a Bola de Ouro.

Autor do golo que deu o único título de campeão continental aos `citizens`, numa final frente aos italianos do Inter Milão (1-0), em junho de 2023, o médio vem de duas temporadas repletas de lesões, uma vez que sofreu uma rutura do ligamento cruzado do joelho direito em 2024/25 e diversos problemas musculares em 2025/26.

Rodri foi ainda submetido a uma intervenção cirúrgica nas costas em julho, uma semana depois de ter capitaneado a Espanha na final do Mundial2026, ajudando a `roja` a sagrar-se campeã do mundo pela segunda vez, com uma vitória no prolongamento sobre a bicampeã sul-americana Argentina (1-0), então detentora do troféu, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

O médio foi designado o melhor jogador da principal competição internacional de seleções, tal como tinha acontecido no Euro2024, ao contribuir para o quarto título continental da Espanha, pela qual também venceu a Liga das Nações de 2023 e contabiliza 70 internacionalizações e quatro golos.

O FC Barcelona oficializou o quarto reforço para 2026/27, após os extremos Anthony Gordon (ex-Newcastle), Karim Adeyemi (ex-Borussia Dortmund) e Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge).