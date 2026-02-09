Merino foi operado com sucesso ao pé direito e só deve voltar na reta final da época

"Operação concluída. Um passo mais perto para voltar. Obrigado a todos pelas mensagens e pelo apoio. Deu-me realmente mais energia para enfrentar este desafio", escreveu Merino, na rede social Instagram, na qual surge deitado numa cama de hospital após a cirurgia.



Embora o ex-jogador da Real Sociedad, de 29 anos, e o clube londrino não tenham definido um prazo para a recuperação, espera-se que Merino regresse aos treinos no final da temporada, sendo que a esperança é que possa ser convocado para representar a Espanha no Mundial2026.



O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, já tinha comentado a ausência do médio na antevisão ao triunfo com o Sunderland (3-0), da 25.ª jornada da Premier League.



"É um grande golpe. O Mikel oferece algo diferente à equipa, mas vai estar afastado dos relvados durante vários meses e precisamos de o apoiar. Precisamos de garantir que se mantém motivado, porque pode acrescentar muito valor a todos", explicou o técnico espanhol.



A cumprir a segunda época no emblema londrino, Merino regista 15 golos e oito assistências em 77 jogos oficiais.

