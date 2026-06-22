Messi isola-se como melhor marcador da história dos Mundiais

Depois de ter igualado os 16 tentos do germânico com um `hat-trick` à Argélia (3-0), na estreia na edição de 2026, o jogador de 38 anos faturou face aos austríacos aos 38 minutos, em Arlington, na segunda jornada do Grupo J, depois de já ter desperdiçado uma grande penalidade, aos nove.

O argentino entrou para o Mundial2026 no quarto lugar, que partilhava com o francês Just Fontaine, com 13 golos, mas, entretanto, com os quatro marcados, ultrapassou o alemão Gerd Müller, o brasileiro Ronaldo e, agora, Klose.

(Foto: Reuters)

Quando somou o seu primeiro `hat-trick` em Mundiais, Messi também deixou para trás o francês Kylian Mbappé, que o tinha, entretanto, deixado para trás na estreia no Mundial2026, ao conseguir um `bis` face ao Senegal (3-1), em jogo do Grupo I.

Agora, Messi, campeão mundial em 2022, lidera, com 17 golos, contra 16 de Klose, 15 de Ronaldo e 14 de Müller e Mbappé, sendo que o gaulês também está na corrida ao trono dos goleadores, defrontando hoje o Iraque.

Na classificação dos argentinos, Messi é secundado pelos 10 golos de Gabriel Batistuta e os oito de Guillermo Stábile e Diego Armando Maradona, que em 1986, faz hoje 40 anos, marcou dois dos mais icónicos golos dos Mundiais, à Inglaterra (2-1), um com a `mão de Deus` e outro depois de fintar meia equipa inglesa.

Entre os portugueses, Eusébio é o melhor marcador, com nove golos, nos seis jogos que cumpriu em 1966, secundado por Cristiano Ronaldo, que contabiliza oito, em seis edições e num total de 23 encontros disputados.

Messi, atualmente no Inter Miami, também é recordista em Mundiais nos jogos disputados (cumpre o 28.º), minutos (começou o embate com os austríacos com 2.395), `Bolas de Ouro` (duas) ou vitórias (17), registo em que também pode hoje deixar para trás Klose.