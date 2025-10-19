Messi rei dos marcadores na MLS

O ‘10’ do conjunto da Florida terminou a ‘regular season’ com 29 golos, mais cinco do que o gabonês Denis Bouanga (Los Angeles FC) e do que o inglês Sam Surridge (Nashville), aos quais juntou 16 assistências, na última no encontro da 34.ª e última jornada.



O argentino, de 38 anos, já não era o melhor marcador de um campeonato desde 2020/21, quando foi o ‘rei’ dos goleadores da Liga espanhola pela oitava vez, um recorde, e quinta consecutiva, ao serviço do FC Barcelona.



Messi inaugurou o marcador aos 35 minutos, com um colocado remate à entrada da área, após excelente trabalho individual, e marcou o segundo aos 63, de penálti, com classe, então para fazer o 2-2, já que Sam Surridge, aos 43, e o canadiano Jacob Shaffelburg, aos 45+6, tinham dado a volta ao resultado.



O também argentino Baltasar Rodríguez, aos 67 minutos, apontou o terceiro do conjunto de Javier Mascherano, na recarga a uma defesa de Joe Willis a remate do uruguaio Luis Suárez, isolado pelo ‘inevitável’ Messi.



O ‘10’ completou o ‘hat-trick’ aos 81 minutos, com mais um ‘passe’ para a baliza, após tabela com o jamaicano Ian Fray, e, aos 90+1, com tudo para chegar ao ‘póquer’, optou por assistir o venezuelano Telasco Segovia, ex-Casa Pia, que selou o 5-2.



Em 2025, Messi passou a somar 39 tentos e 20 assistências, para um total de 59 contribuições direitas para golo, em apenas 47 jogos, e, na carreira, aumentou os totais para 916 golos e 412 assistências, algo com 1.328 contribuições, em 1.185 encontros.



O Inter Miami acabou a conferência Este no terceiro lugar, com 65 pontos, os mesmos de Cincinnati, segundo, e menos um do que Philadelphia Union, primeiro, e, na primeira ronda dos play-offs, à melhor de três jogos, defrontará precisamente Nashville, sexto.