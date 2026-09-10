Messi tem princípio de acordo para adquirir clube espanhol do Eldense





(Com Lusa)

De acordo com o porta-voz do emblema espanhol citado pela agência France-Presse, a compra das ações do grupo TH Soluciones torna o antigo jogador do FC Barcelona no acionista maioritário, ficando a operação sujeita às últimas etapas legais e à autorização do Conselho Superior do Desporto.Sem revelar detalhes financeiros ou prazos de formalização, este pode tornar-se no segundo clube controlado pelo ‘10' argentino em Espanha, após a aquisição do Cornellà, dos escalões inferiores, em abril passado.Messi, de 39 anos, oito vezes vencedor da Bola de Ouro e campeão mundial em 2022, no Qatar, representa os norte-americanos do Inter Miami desde 2023, tendo anunciado no final de agosto a sua retirada da seleção argentina, após a derrota na final do Mundial2026 frente à Espanha.