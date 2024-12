Miguel Cardoso vai treinar o Mamelodi Sundowns e poderá ir ao Mundial de Clubes

O Mamelodi Sundowns, atual campeão de futebol da África do Sul, oficializou hoje em comunicado a contratação do treinador Miguel Cardoso, que poderá assim estar presente no Mundial de Clubes de 2025.

O técnico português sucede a Manqoba Mngqihi, que levou o clube ao sétimo título de campeão sul-africano consecutivo na última época e saiu devido a “resultados insatisfatórios”, segundo indica o comunicado do clube.



Miguel Cardoso treinava o Espérance Sportive, da Tunísia, clube que também estará presente no Mundial de Clubes, que ‘guiou’ à final da Liga dos Campeões Africanos na temporada transata, após ter eliminado nas ‘meias’ precisamente o Mamelodi Sundowns, o seu novo clube.



O treinador português vai estrear-se, assim, no futebol sul-africano, depois de passagens por Portugal - onde orientou o Rio Ave - , Espanha, França, Grécia e Tunísia.



Miguel Cardoso poderá, assim, aumentar o lote de treinadores portugueses presentes no Mundial de Clubes, juntando-se a Jorge Jesus, Abel Ferreira, Artur Jorge, Leonardo Jardim, Bruno Lage, Vítor Bruno, que, atualmente, treinam clubes que estarão presentes na competição, que se realiza nos Estados Unidos, entre 15 de junho e 13 de julho.