Milan deixa-se empatar e falha liderança isolada

Saelemaekers marcou o primeiro dos milaneses, aos 12 ,minutos, e Rafael Leão, na conversão de uma grande penalidade, aumentou a vantagem, aos 25, mas Bernabe, aos 45+1, e Del Prato, já na segunda parte, aos 62, deram a igualdade aos anfitriões.O AC Milan desperdiçou a oportunidade de se isolar provisoriamente no primeiro lugar da Serie A, quedando-se pelos mesmos 22 pontos do líder e campeão Nápoles, que no domingo visita o Bolinha.O terceiro empate nos últimos quatro jogos para o campeonato deixa ainda a equipa comandada por Massimiliano Allegri ao alcance do rival Inter Milão e da Roma, ambos com menos um ponto, nos terceiro e quarto lugares, respetivamente.A Roma recebe a Udinense, enquanto o Inter recebe a Lazio, no jogo que encerra a ronda.Com este empate, o Parma permanece no 17.º lugar, o primeiro acima dos lugares de descida, com oito pontos.Antes, depois do empate 1-1 na receção ao Sporting, a Juventus não foi além do empate na receção ao Torino, naquele que foi o terceiro ‘nulo’ do dia, depois das igualdades sem golos nos encontros Como-Cagliari e o Lecce-Verona.