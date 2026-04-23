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Ministro do Desporto italiano classifica como impossível repescagem para Mundial

Ministro do Desporto italiano classifica como impossível repescagem para Mundial

O Ministro do Desporto italiano, Andrea Abodi, disse hoje não ser apropriada, nem possível, uma eventual repescagem da ‘squadra azzurra’ para o Mundial2026, em resposta a uma proposta do presidente norte-americano, Donald Trump.

Lusa /
Nidal Saljic - EPA

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“Não é apropriado. A qualificação deve ser conquistada em campo”, disse Abodi à margem de uma cerimónia no Palácio do Quirinal, em Roma, referindo-se ao esforços de Paolo Zampolli, enviado da Casa Branca, que sugeriu ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, a exclusão do Irão a favor da Itália.

O regulamento da entidade máxima do futebol (FIFA) estipula que, em caso de desistência de uma equipa qualificada, a organização tem liberdade para designar a sua substituta.

A seleção iraniana garantiu diretamente o seu lugar para o Mundial, em março, depois de vencer o seu grupo nas eliminatórias da Confederação Asiática de Futebol (AFC).

A Itália, campeã do mundo em 1934, 1938, 1982 e 2006 e finalista em 1970 e 1994, vai estar ausente de uma fase final pela quinta vez, a terceira seguida, depois de ter sido eliminada pela Bósnia-Herzegovina no play-off europeu de qualificação para o Campeonato do Mundo de futebol, a disputar nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
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