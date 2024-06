Miroslav Klose é o novo treinador do Nuremberga

“Tradição, paixão, trabalho honesto e grandes adeptos: são todas as coisas que amo no futebol e que associo ao Nuremberga. Por isto, aproveitei imediatamente esta oportunidade”, disse o antigo internacional alemão.



Klose, de 46 anos, que na última época se estreou como treinador principal nos austríacos do Altach, já depois de ter sido adjunto na seleção alemã e no Bayern Munique, tem agora uma carreira a ‘solo’ na Alemanha.



O antigo avançado é ainda o melhor marcador da história dos campeonatos do mundo, com 16 golos em 24 jogos, seguido do brasileiro Ronaldo (15, em 19 jogos), e do também alemão Gerd Müller (14, em 13 jogos).