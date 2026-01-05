Moçambique goleado pela Nigéria nos oitavos de final

Os ‘mambas’ despedem-se da CAN com uma inédita presença na fase a eliminar, algo que nunca tinham alcançado nas cinco presenças anteriores, caindo perante os nigerianos com golos de Ademola Lookman (20 minutos), Victor Osimhen (25 e 47) e Akor Adams (75).



A Nigéria, que ergueu o troféu continental em três ocasiões (1980, 1994 e 2013) e foi derrotada pela Costa do Marfim na decisão da última edição, vai agora defrontar nos quartos de final o vencedor do encontro entre Argélia e República Democrática do Congo, que jogam na terça-feira, em Rabat.



A CAN2025 decorre em Marrocos, até 18 de janeiro, dia em que se realiza a final, no Estádio Prince Moulay Abdellah, na capital marroquina.