Morita convocado para a seleção do Japão

Morita, de 29 anos, é um dos 27 futebolistas convocados pelo selecionador japonês, Hajime Moriyasu, para a dupla jornada de apuramento, em 15 de novembro, em Jacarta, frente à Indonésia, e em 19 de novembro, em Xiamen, com a China.O Japão, que goleou a China por 7-0, há dois meses, em Saitama, lidera o Grupo C da zona asiática de qualificação para o Mundial de 2026, com 10 pontos, o dobro de Austrália, Arábia Saudita e Bahrain, enquanto Indonésia e China têm três pontos, após a realização de quatro encontros.